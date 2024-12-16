Стартовал конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС Тульской области

В Тульской области дан старт конкурсу инициативных проектов старост сельских населенных пунктов и руководителей территориального общественного самоуправления. Конкурс проводит Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» при участии администраций муниципальных районов (городских, муниципальных округов) региона.

В населенных пунктах победителей устанавливают современные и комфортные детские и спортивные площадки, многофункциональные площадки для игровых видов спорта, зоны для досуга и отдыха, скейт-площадки. Обустроенные территории становятся точками притяжения жителей, центрами активной социальной жизни населения, местом проведения встреч, культурных и спортивных событий.

Конкурс инициативных проектов пройдет уже в пятый раз. Всего за время проведения для участия в нем поступило почти 900 заявок, проведены работы по обустройству 71 объекта. Свыше 70 тысяч жителей ежегодно голосуют в поддержку поданных заявок, что подтверждает актуальность и востребованность конкурса.

По поручению Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева фонд конкурса в 2025 году увеличен более чем вдвое — до 50 млн рублей. Такое решение принято по итогам встречи главы региона с общественными активистами в преддверии Дня сельского старосты и ТОС Тульской области в августе нынешнего года.

Временно исполняющий обязанности исполнительного директора Ассоциации «СМО Тульской области» Алексей Благов:

Алексей Благов — Социальная значимость конкурса заключается как в преображении населенных пунктов, так и в непосредственном участии жителей во всех этапах конкурса, начиная от проработки инициативы и выбора проекта благоустройства до общественного контроля на этапе реализации проектов-победителей. Жители голосуют в поддержку конкурсных заявок, проводят субботники, чтобы подготовить территорию к выходу подрядной организации, вместе осуществляют дальнейшее благоустройство площадок — высаживают цветы и декоративные кустарники, инициируют установку ограждения или освещения, организуют мероприятия и праздники. Такая вовлеченность сплачивает людей, делая реализованный проект результатом совместного труда, что, в свою очередь, позитивно сказывается на добрососедском общении и на бережном отношении к возведенной площадке.

По традиции в преддверии старта конкурса, 13 декабря, для старост сельских населенных пунктов, лидеров ТОС и муниципальных координаторов, курирующих деятельность общественных активистов, был проведен обучающий вебинар. Главный советник исполнительного директора Ассоциации «СМО Тульской области» Елена Чуканова разъяснила ключевые аспекты проведения конкурса.

Конкурс инициативных проектов стартует 16 декабря.

С этого дня и по 19 января 2025 года старосты и лидеры ТОС будут проводить мероприятия, направленные на популяризацию проекта по благоустройству территории.

20 января на платформе moydvor71.ru начнется прием заявок для участия в конкурсе. В заявке староста или лидер ТОС указывает выбранный для обустройства типовой проект, обоснование необходимости благоустройства, описывает проведенные в поддержку проекта мероприятия, а также мероприятия, которые состоялись в 2024 году в рамках решения вопросов местного значения.

Заявки будут приниматься по 2 февраля,

после чего пройдет их рассмотрение, экспертиза и допуск на следующий этап конкурса — голосование жителей. Каждый житель Тульской области может проголосовать за один любой понравившийся проект. Этап голосования в поддержку конкурсных заявок состоится в период с 26 марта по 8 апреля.

До 8 мая 2025 года будут определены победители конкурса. Ими станут участники, заявки которых наберут наибольшую сумму баллов по итогам экспертной оценки и голосования жителей.

Подробнее со сроками проведения, условиями и Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте moydvor71.ru.