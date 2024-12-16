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В Тульской области завершены комплексные кадастровые работы

В Тульской области завершены комплексные кадастровые работы

В 2024 году в они были проведены в отношении 34 223 объектов недвижимости.

Целью комплексных кадастровых работ стало уточнение границ земельных участков, расположенных на территориях кадастровых кварталов, а также установление или уточнение местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках.

По результатам выполнения работ в ЕГРН внесены границы по
15 591 земельному участку, 18 632 объектам капитального строительства. В 2024 году комплексные кадастровые работы проводились по 492 кадастровым кварталам МО г. Алексин, МО г. Ефремов, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Узловского районов.

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