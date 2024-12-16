Акция «Видимо-невидимо» в Гостинке: у 84% туляков выявили повышенный холестерин

Фото предоставлено фондом борьбы с инсультом ОРБИ

В ТРЦ «Гостиный двор» для всех желающих была проведена экспресс-диагностика липидного спектра, а также оценен уровень сердечно-сосудистого риска.

В акции приняли участие 506 человек, и у 84% из них был обнаружен повышенный холестерин, сообщают организаторы акции.

Акция призвана донести жителям региона информацию о том, что повышенный уровень «плохого» холестерина непосредственно влияет на развитие атеросклероза и повышает риск возникновения инфаркта и инсульта. Организаторы рассказали тулякам, как отличить «плохой» холестерин (липопротеины низкой плотности) от «хорошего» (липопротеины высокой плотности), о чем сигнализирует их высокий уровень и на какие показатели стоит обращать внимание, чтобы сосуды и сердце были здоровыми.

В организме происходят «невидимые» негативные процессы: повышенный уровень холестерина коварен, потому что никак не ощущается.

По статистике, болезни сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной смертности в России. В эту группу входит ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт и др. Причем затрагивают они в основном людей трудоспособного возраста.

По словам главного внештатного специалиста по профпатологии и по кардиологии министерства здравоохранения Тульской области Ирины Шестовой, в Тульской области болезнями системы кровообращения страдает порядка 250 000 человек, а в год случается около 6000 инсультов.

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Сергей Мухин:

Сергей Мухин — Проводя подобные районные акции, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше туляков узнали о своем уровне холестерина и о важности поддержания его в норме. Если пациентам необходима липидоснижающая терапия, то подробно рассказываем о ней и рекомендуем подходящую терапию. Важно не забрасывать лечение, строго следовать советам и предписаниям врача.

Сердечно-сосудистые заболевания и холестерин тесно связаны между собой. По мере увеличения уровня «плохого» холестерина в организме он начинает откладываться на внутренних стенках сосудов вместе с клетками крови и кальцием, образовывая таким образом атеросклеротические бляшки. Эти бляшки в значительной мере являются причиной развития болезней кровообращения. В то же время больше 75% холестерина организм вырабатывает сам, и только 25% человек получает с пищей — факт, который развенчивает миф о том, что уровень холестерина можно снизить одним лишь правильным питанием.

Главный внештатный специалист по кардиологии министерства здравоохранения Тульской области Ирина Шестова:

Ирина Шестова — Правильная диета снижает холестерин всего на 10-15%, этого не всегда бывает достаточно. Есть более серьезные ситуации, особенно у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска, когда необходимо регулярно принимать назначенную врачом терапию и контролировать «плохой» холестерин, опасный для сосудов.

Показатель в 84% граждан, у которых был обнаружен повышенный уровень холестерина в рамках акции, свидетельствует о необходимости таких инициатив. У этих людей уже сегодня высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, и своевременная диагностика позволит им в ближайшие дни начать лечение и предотвратить серьезные последствия.

Директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ Екатерина Милова:

Екатерина Милова — Инсульт становится бременем для всей семьи: только 10% пациентов восстанавливаются после перенесенного инсульта. Большинство же получают тяжелую инвалидность, что требует ежедневного и долговременного ухода, не говоря о том, что для кого-то инсульт становится фатальным. Чтобы избежать заболевания и его печальных последствий, необходимо заблаговременно позаботиться о своем здоровье и учитывать все факторы риска, а именно: контролировать холестерин, ритм сердца, давление, увеличить физическую активность, а также отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя.

Подробнее обо всех аспектах, связанных с холестерином и его влиянием на здоровье человека, вы можете узнать на сайте холестериск.рф.