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На улицах Тулы работает передвижной комплекс для автоматической фиксации ДТП
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

На улицах Тулы работает передвижной комплекс для автоматической фиксации ДТП

Пока только в тестовом режиме.

В УМВД России по Тульской области проходит опытные испытания «Специальный передвижной комплекс», предназначенный для автоматизации процессов фиксации ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что технические возможности комплекса помогут следователям, криминалистам и сотрудникам Госавтоинспекции обеспечить более эффективную деятельность на месте ДТП. Это должно повысить качество и скорость работы полицейских.

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Комплекс создан на базе микроавтобуса «ГАЗель Next». Главная его ценность — многофункциональность и то, что это продукт полностью отечественного производства.

Автомобиль оснащен беспилотным летательным аппаратом, который может вести съемку в труднодоступных местах.

Привязной БЛА исключает возможность перехвата его злоумышленниками и бесконтрольного улёта во время эксплуатации.

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Современное оборудование позволяет делать фото- и видеосъемку, сохранять вещественные доказательства, фиксировать криминалистически значимые следы. 

Для выполнения задач экспертно-криминалистического порядка комплекс оснащен набором всех необходимых принадлежностей. Есть возможность составлять карты места происшествия, в том числе трехмерно-пространственные.

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Также там имеются высокотехнологичные средства связи для работы в различных диапазонах, в сетях сотовых операторов и в доступных сетях Wi-Fi. Это позволяет проводить быстрый обмен данными с подразделениями МВД и оперативными группами.

Автомобиль разделен на три отсека. Грузовой предназначен для перевозки оборудования. Внутри салона находится автоматизированное рабочее место и сиденья для пассажиров. В кабине водителя на панели установлена радиостанция для связи в движении и на стоянке, органы управления СГУ и прожектора.

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Рабочее место включает также специализированную ЭВМ с системным и прикладным обеспечением, аппарат дистанционного управления техническими средствами. Фото- и видеофиксация может проводиться видеокамерами, расположенными на подъемно-мачтовом устройстве. Управление осуществляется в автоматизированном режиме с помощью пульта.

Автономное электропитание комплекса — от переносного бензинового генератора или от бортовой сети. Переход на аварийное электропитание осуществляется автоматически, обеспечивая заряд аккумуляторных батарей. Установлена дополнительная система обогрева.

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Машина укомплектована всем необходимым для оказания первой помощи пострадавшим, а также различным набором приспособлений: дорожными конусами, пластинами, сигнальными вехами и лентами, комплектами ограждений, наборами гаечных ключей, бокорезов, ломов, комплектами складной переносной мебели и т. п.

Для увеличения места и возможности перевозки принадлежностей есть обычный двухсекционный багажник, также можно установить дополнительный на задние двери, типа «рюкзака».

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В настоящее время комплекс в тестовом режиме выполняет практические задачи на дорогах Тульской области.

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