В Туле двое мужчин украли станцию для зарядки мобильных телефонов из «Бургер Кинга»

Фото предоставлены Дмитрием Фомкиным.

В редакцию Myslo обратился Дмитрий — владелец одного из автоматов сервиса «Бери Заряд». Туляк рассказал, что сегодня, 16 декабря, двое неизвестных украли станцию для зарядки мобильных телефонов из «Бургер Кинга», расположенного на пр. Ленина, 120. Происшествие случилось около 15 часов.

По словам Дмитрия, злоумышленники схватили аппарат и убежали.

Указанных мужчин призывают вернуть станцию «по-хорошему, пока есть такая возможность». Владелец намерен обратиться в полицию.

Напомним, аналогичный случай произошел в мае 2022 года. Тогда мужчина украл аппарат из «Ликерки Лофт».