В 2025 году в России тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 11,9%

В каждом конкретном регионе показатель может меняться как в большую, так и меньшую сторону.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что летом 2025 года тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 11,9% по стране, сообщает «РИА Новости».

В каждом регионе процент повышения будет свой, он может быть как выше, так и ниже показателя в 11,9%. Все зависит от коммунальной инфраструктуры, степени благоустройства жилищного фонда, объемами коммунальных услуг и др.

Колунов отметил, что повышения тарифов с 1 июля не избежать из-за инфляции. Предполагается, что с 1 июля 2026 года они будут проиндексированы на 5,4%, с 1 июля 2027 года — на 4,8%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тульской области в 2025 году тарифы на электроэнергию вырастут на 12,5%.