Вальс в облаках и овации в зале: в Туле отметили юбилей народной артистки России Наталии Савченко

Если отмечать бенефис, то только так – при переполненном, доброжелательном зале, с ролью, которая ни на минуту не отпускает зрителя.

Когда смеются и грустят, а кто-то в финале и вытирает слезу. Юбилей народной артистки России Наталии Савченко театр встретил спектаклем «Вальс в облаках». О впечатлениях от премьеры мы поговорили с автором пьесы Еленой Исаевой.

– Елена, поделитесь секретом. Говорят, вы имеете отношение к Туле.

– У меня бабушка из Щекино. Фамилия Благовещенские, которую я ввела в пьесу, это фамилия семьи священника села Костомарово, в которой было шесть человек детей. Одна из них – моя бабушка. Потом они переехали в Белёв, потом в Щекино, потом в Тулу. Бабушка уехала дальше, в Москву, а родственники остались здесь. Вот сейчас в зале смотрит спектакль моя троюродная сестра. Мне очень важно и знаково, что именно в Туле поставлен этот спектакль, потому что это родина моей мамы.

– А сами вы бывали здесь раньше?

– Конечно. Я в Щекине проводила каникулы в детстве, меня отправляли сюда к бабушкам. Была в Ясной Поляне. Естественно, я знаю, что такое Тула.

– А что для вас история, которая рассказана в спектакле?

– Она написана на реальном материале. Это история маминой подруги. Она очень показательна в смысле выбора родины. Белогвардейский офицер с сыном в 1946 году вернулись из Китая домой, где их ждали нелегкие испытания. Но они все равно вернулись, потому что без России себе не представляли жизни. Несмотря ни на что родина есть родина. Я вообще очень люблю истории из жизни, непридуманные. Парень этот вырос в Харбине, здесь он оказался на шахте. У него не было шансов работать никем другим в то время. И тем не менее история о том, что он любит эту женщину, любит свой город, любит то, к чему он пришёл в конце жизни. У внука теперь тот же выбор – уехать в Москву или остаться дома. В старшем поколении был выбор, и в младшем тоже свой любовный треугольник. Молодые как бы зеркалят старших.

– Насколько эта пьеса сейчас востребована? Тема же очень злободневная.

– Вы знаете, она была в читках в разных театрах, ставилась в каких-то любительских коллективах. А так, чтобы серьезный большой театр её выпустил, это премьера.

– И каковы ваши впечатления?

– Мне очень нравится. Очень хорошие актёрские работы. Видно, что актёры материал любят, это очень приятно, и зал принимает прекрасно. Очень нравится режиссёрский ход. Я просто знаю же, как написано, и вижу, что он допридумал как режиссёр. В пьесе много смешного. Я закладывала какие-то шутки, это в каком-то смысле комедия. Ничего не стоит всё загубить, зал бы не заметил, не засмеялся. А здесь всё работает, зал реагирует в тех местах, где нужно среагировать.

– Мы недавно общались с художественным руководителем тульского театра Вадимом Данцигром. Помню, выяснилось тогда, что в его режиссёрской судьбе ваша пьеса когда-то сыграла особую роль.

– Да, «Абрикосовый рай» – его дипломная работа. Это был конец девяностых. Потом он еще пять или шесть моих пьес поставил, у нас долгая совместная творческая биография. Как, собственно, и этот спектакль – дипломная работа режиссера Арсена Агамаляна. Видите, у меня лёгкая рука на дипломные работы. Сегодня приехал из Щукинского института смотреть спектакль руководитель его курса. «Абрикосовый рай» шёл на шестом этаже МХАТа. Ещё жив был Ефремов. Там есть маленький зал, где ставили наши первые пьесы. Такая лаборатория современной драматургии. Владимир Гуркин нас нашёл, царствие небесное, и соединил всех. Лены Греминой пьесу ставил Гарольд Стрелков, мою пьесу Вадим Данцигер.

– Гарольд Стрелков тоже, кстати, у нас в Туле был худруком.

– Вот видите, ходим все по одним дорогам.

– Поясните для читателей, что значит шестой этаж МХАТа.

– Это не малая сцена, и не большая. Такой репетиционный зал, где шли полноценные спектакли и продавались на них билеты. Попасть на шестой этаж можно было только на лифте. В дни спектаклей он всегда был полон, стояла даже очередь. Я помню, как смотрела, и думала, что это ко мне очередь. Было очень необычное ощущение для начинающего драматурга. Пусть на шестом этаже, но во МХАТе, в Камергерском.

– И сам Ефремов одобрил постановку.

– Да, он же её разрешил. Конечно, это смотрела вся театральная Москва. Тогда не так много было событий для молодых драматургов. Это теперь все завлиты театров отчитывают все конкурсные пьесы, а тогда попасть куда-то со своей работой было очень трудно

– Следили за тем, как шли репетиции в Туле?

– Нет, репетиции не смотрела. История спектакля такая. Режиссер Арсен Агамалян учился в Щукинском институте в тот момент, когда я там вела курс драматургов. Он ко мне подошел за разрешением на постановку, искал материал для дипломного спектакля.

– Как считаете, чем молодого человека привлекла эта история?

– Об этом, наверное, его надо спрашивать. Но вообще там есть точки, близкие всем. Во-первых, это некоторый исторический экскурс. Другие обстоятельства, антураж, Китай, Конфуций, поэзия другая, другая культура. Всё это интересно. А потом в пьесе есть выбор – уехать, не уехать из родного дома. Который, в принципе, возникает иногда в жизни каждого человека.

– А ещё это хороший подарок к бенефису любимой в Туле актрисы Наталии Савченко.

– Получилось, как будто на неё написано. Знаю, что предлагалось несколько пьес на выбор, и я очень рада, что выбрали именно эту.

– Вы примерно такой представляли себе главную героиню?

– В ней действительно есть ощущение, что она была комсомольской богиней. И вдруг актриса возникает в другом ракурсе, появляются какая-то тонкость, интеллигентность. И ты понимаешь, что в этой героине ещё много, очень много слоёв. А как она играет крупный план, отыгрывает какие-то моменты спектакля. Это такая школа! Я не знала раньше актёров тульского театра, и только сейчас понимаю, что это по настоящему, серьёзно. Я рада, что попала в такие хорошие руки.