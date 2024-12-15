Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать красную икру

По количеству белка, жирности и степени полезности будь то икра горбуши, нерки, кеты, кижуча или форели — абсолютно одинаковы, но внешний вид и привкус могут сильно отличаться.

В магазинах чаще всего можно встретить икру горбуши — эта рыба считается самой плодовитой среди лососевых. Ее икра около 5 мм в диаметре, с непрочной оболочкой, оранжевого или светло-оранжевого цвета, приятный вкус ее считается универсальным и чаще других видов икры присутствует на застольях.

На нерест горбуша движется в июне–июле. Если дата на упаковке не соответствует периоду нереста рыбы, можно сделать вывод о том, что икра выработана из замороженного сырья. В соответствии с техническим регламентом, зернистая икра, произведенная из мороженой икры рыб семейства лососевых, должна содержать в маркировке слова «произведена из мороженого сырья».

Икра кеты оранжево-красная, икринки крупные 5-6 мм, иногда до 9 мм, вкус мягкий, нежный, икринки не горчат. Икра кеты обладает высокой калорийностью.

Икра нерки насыщенно красного цвета, диаметр икринок до 3 мм, имеет пикантный вкус с легкой горчинкой, что отличает ее от других видов красной икры. Нерка нерестится в конце мая.

Икра кижуча («серебряного лосося») имеет темно-красную и даже бордовую окраску, икринки среднего размера (4 мм), характерен горьковатый привкус.

Икра чавычи самая крупная из всех видов красной икры, икринки до 7 мм, ярко красные, вкус нежный.

При выборе икры следует обращать внимание на наличие четкой, легко читаемой маркировки на потребительской таре, в том числе информации о виде рыбы, из которой получена икра, сведений об изготовителе, дате изготовления, сроке годности, пищевой ценности, условиях хранения.

В торговой сети наряду с икрой зернистой реализуется широкий ассортимент имитированной рыбной продукции, а также икорных рыбных изделий, которые существенно отличаются по цене, составу и вкусу. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ЕАЭС 040/2016 икорное рыбное изделие — это пищевая рыбная продукция, изготовленная из целых или разрезанных на части ястыков икры либо из икры-зерна рыбы, моллюсков, иглокожих, с добавлением компонентов пищевой продукции.

Например, некоторые изготовители указывают в составе икорных рыбных изделий зернистую икру, консерванты, красители, загустители, усилители вкуса, ароматизаторы. Поэтому при наличии на банке информации «икорное рыбное изделие» следует помнить, что продукт не является классической зернистой икрой, а также может содержать пищевые добавки, в т. ч. красители, которые не рекомендованы детям.

Икру зернистую хранят в холодильнике с учетом температурного режима, указанного изготовителем в маркировке продукции, в среднем — от минус 2 гр. С до минус 4 градусов. Приобретать икру рекомендуется исключительно в организациях торговли. Реализация икры в условиях несанкционированной торговли не допускается.

Имитированная икра

Имитированную икру чаще всего производят из полисахарида бурых водорослей. Чтобы придать искусственной икре вкус натуральной, раствор полисахарида могут приготовить на рыбном бульоне. Также при изготовлении имитированной икры могут использовать желатин, каррагинан (его получают из красных водорослей) и разрешенные пищевые добавки.

Компоненты, из которых получают имитированную икру, не опасны.

Важно знать!!! На имитированной продукции должно быть указано, что это имитация, причем эта пометка не должна быть напечатана мелкими буквами на обороте, размер шрифта должен быть соразмерен наименованию продукции.