  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Мира водитель бросил машину на тротуаре и газоне - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Мира водитель бросил машину на тротуаре и газоне

На ул. Мира водитель бросил машину на тротуаре и газоне

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Евгений прислал в нашу традиционную рубрику снимки, сделанные напротив больницы на ул. Мира в Туле. На фото видно ВАЗ, припаркованный передней частью на газоне, а задней — на тротуаре.

«Ул. Мира, 11. Снято 13 декабря, в 11:50», — уточнил автор кадра.

photo_2024-12-13_11-51-12.jpg

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле на видео попал очень торопливый нарушитель ПДД
Дежурная часть
В Туле на видео попал очень торопливый нарушитель ПДД
сегодня, в 14:02, 14 794 2
Туляк сообщил об опасно припаркованных авто
Дежурная часть
Туляк сообщил об опасно припаркованных авто
вчера, в 20:15, 39 2177 0
В Туле водитель авто каршеринга показал «мастер-класс»
Дежурная часть
В Туле водитель авто каршеринга показал «мастер-класс»
вчера, в 14:01, 11 1685 1
В Заречье водитель ВАЗа выскочил в лоб встречному движению
Дежурная часть
В Заречье водитель ВАЗа выскочил в лоб встречному движению
13 декабря, в 20:14, 20 1571 2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:59 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать красную икру
Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать красную икру
Вальс в облаках и овации в зале: в Туле отметили юбилей народной артистки России Наталии Савченко
Вальс в облаках и овации в зале: в Туле отметили юбилей народной артистки России Наталии Савченко
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.