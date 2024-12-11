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Выпадение внутренних органов: в Туле врачи спасли новорожденную с редким заболеванием
Фото минздрава Тульской области.

Выпадение внутренних органов: в Туле врачи спасли новорожденную с редким заболеванием

У малышки обнаружили гастрошизис — нарушение целостности передней брюшной стенки.

Жительница Черни, находившаяся на 37-й неделе беременности, поступила в областной перинатальный центр с излиянием околоплодных вод. Для спасения ребенка врачи провели экстренное кесарево сечение и оперативное вмешательство у новорожденного.

Девочка родилась с весом 2200 граммов и ростом 46 сантиметров. У ребенка обнаружили гастрошизис — нарушение целостности передней брюшной стенки, когда через отверстие в животе наблюдается выпадение внутренних органов.

Это заболевание встречается у одного из 10 тысяч новорожденных, и раньше это часто приводило к прерыванию беременности.

Как сообщает региональный минздрав, благодаря современным методам лечения и высокому уровню профессиональной подготовки тульских врачей шансы на выживание малышей с подобными патологиями возросли.

В течение часа после рождения заведующий хирургическим отделением Тульской детской областной клинической больницы Сергей Савин провел экстренное оперативное вмешательство, вправив внутренние органы и выполнив пластику передней брюшной стенки. Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра в течение шести дней обеспечивали интенсивное лечение, чтобы максимально защитить выпавшие органы и предотвратить серьезные осложнения.

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На седьмой день после рождения девочка была переведена в детскую областную больницу для дальнейшего обследования и лечения в условиях хирургического стационара. Благодаря опыту и профессионализму команды анестезиологов-реаниматологов детской больницы под руководством заведующего Рустама Очельдыева восстановительный этап лечения удалось значительно сократить.

— Сейчас девочка выписана домой и чувствует себя хорошо. После того как она наберет вес, будет выполнена дополнительная реконструктивная пластическая операция. Малышка уже проявляет активность, держит голову и улыбается, — рассказала врач-неонатолог отделения патологии новорожденных детской больницы Инесса Суляева.

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