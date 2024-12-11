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Андрей Дубровский: «Надежный тыл является залогом успеха наших воинов в зоне СВО»

Андрей Дубровский: «Надежный тыл является залогом успеха наших воинов в зоне СВО»

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский провел личный примем граждан в приемной Президента России.

К председателю регионального парламента обратились представители социально ориентированной некоммерческой организации «Я+семья» из Тулы. Она была создана в 2021 году для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: детям-сиротам, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, выпускникам детских домов, многодетным семьям. Женщины попросили председателя облдумы оказать организации благотворительную помощь и передать 50 сладких новогодних подарков ребятишкам из многодетных семей, детям-сиротам (в том числе из ДНР), детям-инвалидам.

— Никто из ребят, которые находятся на вашем попечении, в Новый год не должен остаться без подарка. Необходимая помощь будет оказана, — подчеркнул Андрей Дубровский.

Обратились к председателю облдумы и жительницы города Киреевска. Они просят депутата оказать благотворительную помощь на приобретение продуктов питания, из которых волонтеры «Самоварочки» при поддержке благотворительного фонда «Сова» готовят сухие супы и вторые блюда для бойцов СВО. Для этого женщинам ежемесячно требуется примерно 250 кг куриного филе, 150 кг грибов шампиньонов и 80 кг хлопьев зерновых культур. За почти два года волонтерами уже передано военнослужащим более полумиллиона порций сухих первых и вторых блюд. Стоит добавить, что филиалы «Самоварочки» работают в девяти городах региона. Активисты не только собирают продукты и изготавливают питание для бойцов, но и плетут маскировочные сети.

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Председатель регионального парламента поинтересовался работой волонтеров и подчеркнул, что надежный тыл является залогом успеха наших воинов в зоне специальной военной операции. Андрей Дубровский поблагодарил женщин за неравнодушие и заверил, что необходимая помощь будет оказана.

В ходе приема спикер областного парламента выслушал и других заявителей.

— На прием к депутатам приходят люди, которые нуждаются в помощи и поддержке. И если они пришли, значит, решить самостоятельно свои вопросы и проблемы они не смогли. И поэтому по возможности надо постараться помочь каждому обратившемуся, что, собственно, мы, депутаты Тульской областной Думы, и делаем, — прокомментировал итоги приема Андрей Дубровский.

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