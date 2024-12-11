Путин предложил вернуть оценки за поведение в школе

Президент России Владимир Путин заявил, что тему оценок поведения школьников надо обсудить с родителями и специалистами, но в случае возвращения такого оценивания это должно на что-то влиять, иметь какой-то результат, пишут РИА Новости.

— Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение. Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, это нужно обсудить. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками. Согласен, что нужно это со специалистами, с родительским сообществом пообсуждать и принять взвешенное решение, — сказал глава государства на заседании с членами СПЧ.

Друзья, а у вас в школе были оценки за поведение? Скорее рассказывайте в комментариях!