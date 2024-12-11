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Штрафы больше, скидка — меньше: сколько будут платить нарушители ПДД с 2025 года
Фото: ru.freepik.com.

Штрафы больше, скидка — меньше: сколько будут платить нарушители ПДД с 2025 года

Штрафы за превышение скорости увеличатся на 50%.

Административные штрафы за превышение скорости движения с 1 января 2025 года будут увеличены на 50 процентов. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает Lenta.ru

Новые размеры штрафов предлагается прописать по всем составам ст. 12.9 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, штрафы за превышение скорости в диапазоне 500-5000 рублей будут увеличены до 750-7500 рублей.

За несоблюдение требований дорожных знаков или разметки штраф увеличится до 750-7500 рублей.

Также документ предполагает повышение штрафов за пьяную езду с 30 до 45 тысяч рублей, за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — с 800 рублей до 5000 рублей.

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Автор:
сегодня, в 10:00 0
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