Штрафы больше, скидка — меньше: сколько будут платить нарушители ПДД с 2025 года

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Административные штрафы за превышение скорости движения с 1 января 2025 года будут увеличены на 50 процентов. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает Lenta.ru.

Новые размеры штрафов предлагается прописать по всем составам ст. 12.9 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, штрафы за превышение скорости в диапазоне 500-5000 рублей будут увеличены до 750-7500 рублей.

За несоблюдение требований дорожных знаков или разметки штраф увеличится до 750-7500 рублей.

Также документ предполагает повышение штрафов за пьяную езду с 30 до 45 тысяч рублей, за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — с 800 рублей до 5000 рублей.