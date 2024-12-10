В 2025 году тульским медработникам старше 60 лет продлят выплаты

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 10 декабря, с рабочим визитом посетил Плавский район. В первую очередь глава региона заехал в районную больницу им. С. С. Гагарина.

«Пообщался с врачами медицинского учреждения, они озвучили вопрос о возможности сохранения выплат медработникам старше 60 лет в 2025 году. Принято решение о продлении такой меры. Указ будет подготовлен в течение недели», — написал Дмитрий Миляев.

Напомним, с 1 сентября медицинские работники старше 60 лет получают региональные социальные выплаты: врачи — 11 500 руб.; средний медперсонал — 5 800 руб.