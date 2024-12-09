Титул «Миссис Тула — 2025» выиграла Алена Кузнецова

В шоу «Миссис Тула — 2025» приняли участие 9 очаровательных тулячек — заботливых жен и мам. Работа, бизнес, занятия с детьми, домашние дела — и не забыть о себе любимой. У этих женщин плотный график, но, несмотря на это, они нашли время показать себя во всей красе и устроить незабываемый праздник для своей семьи.

Организатором конкурса стало модельное агентство Linda.

Жюри и зрители увидели три конкурсных выхода: приветствие, творческий номер и дефиле в вечерних платьях.

Марта Савкина, «Миссис Артистичность»

Работает на Тульском оружейном заводе монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Учится в Тульском педагогическом университете на социального педагога. Воспитывает дочь Дарину и печет тортики.

Виктория Газизова, «Миссис Очарование»

Мама троих детей — Варвары, Георгия и Евгения. Работает в Росгвардии экономистом. Увлекается музыкой, фотографией, чтением. Любит устраивать семейные домашние кинопросмотры.

Мечтает отправиться с семьей в путешествие по миру. Говорит, что семья для нее — это опора и настоящее счастье!

Олеся Донская, «Миссис Грация»

Работает в сфере охраны труда, обеспечивая тульские предприятия средствами индивидуальной защиты. Главные увлечения — это походы и путешествия по России с палатками. Объездила много прекрасных мест от Калининграда до границ с Казахстаном.

Также увлекается танцами и акробатикой. «Согласна с Джоан Роулинг, что на свете нет ничего невозможного, дело лишь в том, хватит ли у тебя храбрости».

Татьяна Бобкова, «Миссис Стиль»

Профессионально занимается волейболом. Любит путешествовать и дарить подарки.

Считает, что главное в жизни — это семья. Вместе с мужем воспитывает сына Марка.

Юлия Антипова, «Миссис Фото»

Родом из Нижегородской области, замужем за участником СВО. Воспитывают сына и дочь. Работает в ЗАГСе и заканчивает магистратуру по управлению бизнесом. Модель. Активно участвует в модных показах, рекламных фотосъемках и проектах.

Увлекается рисованием. Печет тортики на заказ и пробует себя в новой сфере — разработчика сайтов для организаций.

Евгения Чернышова, «Миссис Семья»

Многодетная мама, воспитывающая четверых детей, педагог. Все свое свободное время посвящает занятиям с детьми. Музыка и дети были всегда неотъемлемой частью ее жизни.

Очень творческая личность, увлекается живописью, вокалом и фотографией.

Главные титулы конкурса получили Анна Михеева и Анна Сареева.

Титулы «2-я вице-миссис Тула — 2025», «Миссис Талант» и «Миссис интернет» получила Анна Михеева.

Год назад она оставила работу и поставила на первое место воспитание двух невероятных спортсменов.

Муж Александр — ее волшебник, ее опора, дочка — акробатка, сын — хоккеист. А она — красивый двигатель своей семьи. Любимое хобби семьи — катание на горных лыжах. «Если спросите меня: «Море или горы?» — я всегда выберу горы!»

Титул «1-я вице-миссис Тула — 2025» выиграла Анна Сареева.

По профессии она экономист, но в душе — фотограф. Любит устраивать фотосессии для себя и своих дочек.

Музыка занимает отдельное место в сердце Анны. Вокал для нее особенный способ успокоения и обретения сил. Вместе с семьей обожает путешествовать на машине, открывая новые места для отдыха и развлечений.

Ну а королевой вечера, обладательницей титулов «Миссис Подиум» и «Миссис Тула — 2025» стала невероятная Алена Кузнецова.

Алене 31 год. По профессии она дипломированный инженер. Карьеру начала, проработав шесть лет на одном из ведущих оборонных предприятий. Потом сменила род деятельности и сейчас успешно работает в инвестиционной компании. Увлекается нутрициологией. Супруг Артем стал надежным партнером Алены по жизни. Вместе уже 15 лет, растят дочь Арину.

— Я не могу что-то делать просто так, ради участия. У меня сложился номер в голове, сложилось внутреннее состояние. Наверное, именно последнее и определило, что я хочу быть среди участниц конкурса. В детстве я дважды по инициативе мамы участвовала в двух конкурсах красоты. Потом уже по собственному желанию принимала участие в 2010 году в «Мисс Тула», где стала 2-й вице-мисс. В 2012-м — в первом конкурсе «Мисс ТулГУ», где завоевала корону.

— Стал ли опыт участия в конкурсах красоты залогом победы?

— Я мало что помню из прошлых конкурсов. Сегодня мне просто хотелось праздника, без каких-либо королевских амбиций. Я просто наслаждалась моментом.

— Близкие поддерживали во время подготовки?

— Дочь сказала, что надо участвовать и что я обязательно буду победительницей. Супруг тоже был за, не сомневался во мне.

— Как готовили ваш творческий номер?

— Я выбрала танец «Ча-ча-ча». Я сама 11 лет занималась бальными танцами, после увлеклась моделингом. Сейчас дочь занимается бальными танцами. Ее тренер и поставила нам номер. Изначально хотела танцевать сольно, но все же решили станцевать вместе с дочкой.

Долгоиграющих планов в связи с победой в конкурсе Алена пока не строит: «Как пойдет. Я пока даже не думала об этом, просто участвовала ради удовольствия».