«Гены патриотизма живут в наших ребятах»: в Музее оружия состоялся патриотический форум

Сегодня, в День Героев Отечества, в Тульском государственном музее оружия состоялся региональный патриотический форум «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
Мероприятие стартовало с выступления отряда барабанщиц и прослушивания гимна России. Присутствующих поприветствовали замминистра молодежной политики ТО Сергей Асташкин и мэр города Алексей Эрк.
Далее в рамках международной информационно-патриотической акции «Марафон Победы — преемственность поколений» состоялась передача Знамени Победы из Севастополя. А затем — торжественное награждение участников СВО и тех, кто способствовал развитию и поддержке патриотического института.
Руководитель тульского Комитета семей воинов Отечества Галина Фомина:
Галина Фомина
— Доброй традицией Комитета стала организация патриотических форумов. Сегодня мы соприкоснулись душами с нашими героями-ветеранами, которые защищали нашу страну, и героями-современниками, которые продолжают героическую борьбу с нацизмом.
На таких мероприятиях всегда много молодежи. Старшему поколению важно наставить молодых воинов и воспитать в подрастающем поколении дух патриотизма.
Сегодняшнее мероприятие поддержали правительство, Тульская городская Дума, общественная палата Российской Федерации и Тульской области, сам Комитет. Только совместными усилиями мы поможем России победить, как это бывало уже не раз.
Член Общественной палаты Юрий Цкипури обратился к присутствующим женам и матерям участников СВО. Поблагодарил за личное мужество, за их огромную силу и крепкую веру.
— Эстафету ратного подвига от старшего поколения приняли участники военных событий в Афганистане, двух чеченских кампаний. Проведение СВО добавило в славную когорту героев новые имена, — заключил Юрий Иванович.
Василий Макарович Мирошниченко, участник Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда, обратился к будущим и настоящим защитниками Отечества с наказом:
— Издревле каждый русский человек обладает достоинством, которое заключается в любви к Родине. Хотелось бы, чтобы вы не только словом, но и делом помогали тем, кто сегодня сражается за мир.
Благодаря единству — цели, мысли, желания одержать победу — русский народ выполнит эту задачу!
Также молодежь напутствовали матери героев — участников СВО. Женщины подчеркнули необходимость поддержки военнослужащих и показали это на собственном примере.
Марина Седнева
— Я приехала на форум из Брянска. Мой сын, Седнев Дмитрий Александрович, служил в 1-м полку. Он был военным врачом. Когда он погиб на СВО, я стала помогать его сослуживцам — неоднократно возила гуманитарную помощь.
Тула близка мне не только тем, что на ее земле родился мой отец. Когда ребята из 51-го полка стояли в брянском приграничье, мы их курировали: обеспечивали всем тем, в чем они нуждались.
Я, дочь и мать кавалеров ордена Мужества, готова на все для процветания Отечества!
Нина Пшеничкина
— Сегодня на этом форуме я убедилась в том, кто мы — одна большая семья.
Я была участником первого и второго референдума о вступлении Крыма в состав России. И мой сын Константин тоже вступил в народное ополчение. Иначе быть не могло.
В 2019 году он погиб под Первомайском, защищая Донбасс. Я приехала на форум для того, чтобы современное поколение знало таких вот добровольцев и не забывало о героях прошлых лет них.
Я знаю: гены патриотизма живут в наших ребятах!