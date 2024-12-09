«Гены патриотизма живут в наших ребятах»: в Музее оружия состоялся патриотический форум

О патриотизме с тульской молодежью говорили ветераны Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих СВО и представители общественных организаций.

Сегодня, в День Героев Отечества, в Тульском государственном музее оружия состоялся региональный патриотический форум «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

Мероприятие стартовало с выступления отряда барабанщиц и прослушивания гимна России. Присутствующих поприветствовали замминистра молодежной политики ТО Сергей Асташкин и мэр города Алексей Эрк.

Далее в рамках международной информационно-патриотической акции «Марафон Победы — преемственность поколений» состоялась передача Знамени Победы из Севастополя. А затем — торжественное награждение участников СВО и тех, кто способствовал развитию и поддержке патриотического института.

Руководитель тульского Комитета семей воинов Отечества Галина Фомина:

Галина Фомина — Доброй традицией Комитета стала организация патриотических форумов. Сегодня мы соприкоснулись душами с нашими героями-ветеранами, которые защищали нашу страну, и героями-современниками, которые продолжают героическую борьбу с нацизмом. На таких мероприятиях всегда много молодежи. Старшему поколению важно наставить молодых воинов и воспитать в подрастающем поколении дух патриотизма. Сегодняшнее мероприятие поддержали правительство, Тульская городская Дума, общественная палата Российской Федерации и Тульской области, сам Комитет. Только совместными усилиями мы поможем России победить, как это бывало уже не раз. Член Общественной палаты Юрий Цкипури обратился к присутствующим женам и матерям участников СВО. Поблагодарил за личное мужество, за их огромную силу и крепкую веру. — Эстафету ратного подвига от старшего поколения приняли участники военных событий в Афганистане, двух чеченских кампаний. Проведение СВО добавило в славную когорту героев новые имена, — заключил Юрий Иванович.

Василий Макарович Мирошниченко, участник Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда, обратился к будущим и настоящим защитниками Отечества с наказом:

— Издревле каждый русский человек обладает достоинством, которое заключается в любви к Родине. Хотелось бы, чтобы вы не только словом, но и делом помогали тем, кто сегодня сражается за мир.

Благодаря единству — цели, мысли, желания одержать победу — русский народ выполнит эту задачу!

Также молодежь напутствовали матери героев — участников СВО. Женщины подчеркнули необходимость поддержки военнослужащих и показали это на собственном примере.

Марина Седнева — Я приехала на форум из Брянска. Мой сын, Седнев Дмитрий Александрович, служил в 1-м полку. Он был военным врачом. Когда он погиб на СВО, я стала помогать его сослуживцам — неоднократно возила гуманитарную помощь. Тула близка мне не только тем, что на ее земле родился мой отец. Когда ребята из 51-го полка стояли в брянском приграничье, мы их курировали: обеспечивали всем тем, в чем они нуждались. Я, дочь и мать кавалеров ордена Мужества, готова на все для процветания Отечества!