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«Гены патриотизма живут в наших ребятах»: в Музее оружия состоялся патриотический форум

«Гены патриотизма живут в наших ребятах»: в Музее оружия состоялся патриотический форум

О патриотизме с тульской молодежью говорили ветераны Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих СВО и представители общественных организаций.

Сегодня, в День Героев Отечества, в Тульском государственном музее оружия состоялся региональный патриотический форум «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

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Мероприятие стартовало с выступления отряда барабанщиц и прослушивания гимна России. Присутствующих поприветствовали замминистра молодежной политики ТО Сергей Асташкин и мэр города Алексей Эрк.

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Далее в рамках международной информационно-патриотической акции «Марафон Победы  преемственность поколений» состоялась передача Знамени Победы из Севастополя. А затем — торжественное награждение участников СВО и тех, кто способствовал развитию и поддержке патриотического института.

Руководитель тульского Комитета семей воинов Отечества Галина Фомина:

Галина Фомина

— Доброй традицией Комитета стала организация патриотических форумов. Сегодня мы соприкоснулись душами с нашими героями-ветеранами, которые защищали нашу страну, и героями-современниками, которые продолжают героическую борьбу с нацизмом.

На таких мероприятиях всегда много молодежи. Старшему поколению важно наставить молодых воинов и воспитать в подрастающем поколении дух патриотизма.

Сегодняшнее мероприятие поддержали правительство, Тульская городская Дума, общественная палата Российской Федерации и Тульской области, сам Комитет. Только совместными усилиями мы поможем России победить, как это бывало уже не раз.

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Член Общественной палаты Юрий Цкипури обратился к присутствующим женам и матерям участников СВО. Поблагодарил за личное мужество, за их огромную силу и крепкую веру.

— Эстафету ратного подвига от старшего поколения приняли участники военных событий в Афганистане, двух чеченских кампаний. Проведение СВО добавило в славную когорту героев новые имена, — заключил Юрий Иванович.

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Василий Макарович Мирошниченко, участник Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда, обратился к будущим и настоящим защитниками Отечества с наказом:

— Издревле каждый русский человек обладает достоинством, которое заключается в любви к Родине. Хотелось бы, чтобы вы не только словом, но и делом помогали тем, кто сегодня сражается за мир.

Благодаря единству — цели, мысли, желания одержать победу — русский народ выполнит эту задачу!

Также молодежь напутствовали матери героев — участников СВО. Женщины подчеркнули необходимость поддержки военнослужащих и показали это на собственном примере.

Марина Седнева

— Я приехала на форум из Брянска. Мой сын, Седнев Дмитрий Александрович, служил в 1-м полку. Он был военным врачом. Когда он погиб на СВО, я стала помогать его сослуживцам — неоднократно возила гуманитарную помощь.

Тула близка мне не только тем, что на ее земле родился мой отец. Когда ребята из 51-го полка стояли в брянском приграничье, мы их курировали: обеспечивали всем тем, в чем они нуждались.

Я, дочь и мать кавалеров ордена Мужества, готова на все для процветания Отечества!

Нина Пшеничкина

— Сегодня на этом форуме я убедилась в том, кто мы — одна большая семья.

Я была участником первого и второго референдума о вступлении Крыма в состав России. И мой сын Константин тоже вступил в народное ополчение. Иначе быть не могло.

В 2019 году он погиб под Первомайском, защищая Донбасс. Я приехала на форум для того, чтобы современное поколение знало таких вот добровольцев и не забывало о героях прошлых лет них.

Я знаю: гены патриотизма живут в наших ребятах!

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Фотограф:
сегодня, в 18:40 −6
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