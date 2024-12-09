Тульское музейное объединение – победитель Премии Russian Business Travel & MICE Award

Победителей определяли в 17 номинациях, охватывающих различные сегменты рынка MICE и бизнес-туризма. Организаторы отмечают, что конкуренция в этом году практически во всех номинациях была высокой.

Russian Business Travel & MICE Award – ведущая российская премия для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и проведением различных корпоративных мероприятий. Одна из целей премии – раскрытие потенциала регионов, создание новых точек притяжения для деловых гостей. Премия отражает реальные изменения, происходящие на рынке делового туризма и MICE.

– Мы гордимся тем, что Тульское музейное объединение стало победителем престижной премии Russian Business Travel & MICE Award. Это достижение подтверждает наше стремление к развитию и внедрению инновационных подходов в сфере делового туризма и организации мероприятий. Мы понимаем, как важно создавать привлекательные условия для деловых гостей, и будем продолжать работать над тем, чтобы Тула становилась все более интересным направлением для бизнес-туристов. Эта награда вдохновляет и открывает новые горизонты для сотрудничества с партнерами в нашей области, - отметил гендиректор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

В этом году золотые статуэтки получили представители конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, туристско-информационные центры, торгово-промышленные палаты, отели, рестораны, конгрессные центры, авиакомпании, альтернативные событийные площадки, всесезонные курорты, спортивные, промышленные и культурные объекты, агентства деловых событий, выставочные и туристические операторы.