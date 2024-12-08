Синоптик Вильфанд: «На следующей неделе ожидаются колебания температуры от нуля до минус 9 градусов»

Фото из архива Myslo.

До ощутимого минуса столбики термометров будут опускаться по ночам.

В понедельник, 9 декабря, прогнозируется теплая погода, на которую повлияет уход антициклона все дальше от столицы, пишут наши коллеги из Москва24. На этом фоне южные потоки теплого воздуха будут сказываться на температуре. Так, ночью ожидается 0 — минус 2 градуса. В дневное время температура останется почти неизменной и будет колебаться в близком к нулю диапазоне.

Во вторник, 10 декабря, похолодает до минус 1 — минус 6 градусов. Такая погода будет сопровождаться небольшим снегопадом.

В среду, четверг и пятницу в ночное время морозы усилятся до минус 4 — минус 9 градусов, а днем — все те же около нуля.

К выходным — потепление до 0 градусов и снег.