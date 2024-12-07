Туляки-участники СВО о своей службе и армейском быте: «Обычная работа, только стреляют»

6 декабря в Центре «Герой71» было многолюдно. Суровые мужчины в камуфляже, только-только приехавшие с линии соприкосновения в краткосрочные отпуска, смущенно улыбались в фотокамеры.

Нарядные женщины, их жены и матери, старались держаться как можно ближе к своим родным бойцам — нечасто удается подержать за руку любимых, отпусков-то всего пара в год.

В центр приехали и руководители предприятий, на которых трудились военнослужащие, главы администраций, откуда мобилизовали наших земляков. В торжественной обстановке бойцам вручали новую региональную награду «Доблесть и Слава».

Перед церемонией мы поговорили с бойцами и их родными о жизни. Военной и мирной. О мужской профессии Родину защищать и женской доле мужа ждать.

— Я приехал с передовой вчера утром, — рассказал Андрей, позывной Фил. — Меня мобилизовали осенью 2022-го. Я сапер, еще по срочной службе. Короткая переподготовка — и вот я за ленточкой. А в мирной жизни работал на карьере в Дубне. Родителей уже нет, только дядя. А дома теперь меня ждут жена и теща, вторая мама. Если говорить про службу, то сначала было страшно, но я думал о доме, о родных. И это спасало. И спасает. Первые месяцы быстро пролетели, сейчас уже привык. Обычная работа. Мужская.

— За два года муж приезжал четыре раза в отпуск, вот сегодня пятый, — рассказала супруга Андрея Алина. — Я и сама ездила к нему, возила ему и вещи, и мамины закрутки. Он лечо любит. Когда узнала о повестке, испытала ужас и страх. Сейчас уже поспокойнее, но все равно переживаю, как он там. А когда приезжает в отпуск, прям отпускает. Так хорошо вместе.

— Молодым всего по 25 лет, знакомы со школы, собирались пожениться в октябре, а тут повестка. Пришлось побегать, чтобы расписали побыстрее, перед отправкой в зону СВО, — рассказала теща Фила Ольга. — Я верующая. Каждый день Бога молю, чтобы охранял моего зятя.

Алина и Андрей мечтают о своем доме. Вернее, хотят привести в порядок тот, что был у Андрея в деревне Надеждино до мобилизации. Очень надеются, что им помогут и с документами, и с ремонтом — чтобы было куда вернуться с фронта и привести жену, где дальнейшем будут жить их дети.

Кирилл Герцев, гендиректор строительной компании, приехал на встречу со своим сотрудником Ильей, который ушел добровольцем в зону СВО осенью 2022 года.

— Наша строительная компания занимается ювелирным разрезанием бетонных конструкций. И Илья у нас ас. То, что он уезжает в зону СВО, не было для нас неожиданностью. Он к нам пришел работать из военной сферы. Такие люди не могут оставаться в стороне, если знают, что нужны там, на передовой. Конечно, поддержали его в решении служить. И потом помогали, когда он обращался с просьбами. В основном строительными материалами. Он остался членом нашей компании, мы ждем его после демобилизации. Мы поддерживали с ним связь, но, как и на мирной работе он немногословный и четкий. «Работаем, все в порядке» — обычной его ответ на вопрос «Как дела?».

По словам Кирилла, из части, где служит Илья, пришло благодарственное письмо. Оно так и называлось — «Письмо на родину», просьба представить к награде бойца за отличную служба. И вот 6 декабря награда нашла своего героя.

— Мне 34 года, служу в разведроте. Мне ребята дали позывной Блеск — сами видите почему (смеется, показывая на лысину). Решение пойти воевать не было спонтанным, я все взвесил и решил. Жена, конечно, в шоке была. Но поняла и приняла. Меня поддерживают еще мама и два сына. Конечно, нужно, чтобы эта военная операция быстрее закончилась. Но замораживать конфликт нельзя, считаю. Не хочу, чтобы моим сыновьям досталось доводить дело до конца.

Когда отправлялся туда, даже представить не мог, что я увижу и куда попаду. 30 лет как распался Советский Союз, а там как будто время остановилось. Казалось, на машине времени в прошлое попал. Ну и конечно, когда видишь разрушенные города, трудно к этому приготовиться морально. Поначалу это шокирует.

Первый минометный обстрел тоже не забуду. Я после него три ночи не мог спать. Сейчас уже спокойнее реагирую.

Мы наладили там свой быт, сами готовим еду. Работаем вахтами — часть за ленточкой, часть в тылу. В прошлом году в блиндаже даже елку наряжали. Наверное, нарядим и в этом.

Спецоперация дала мне не только сильные испытания и эмоции, но и много новых настоящих боевых друзей. Я даже не знаю, куда я сначала поеду после демобилизации — все наперебой зовут к себе.

Мария, супруга бойца, вместе с сыновьями и Ирина Анатольевна, его мама, рассказали, как ждали Илью.

— Конечно, у них там тяжелая работа. Он у меня единственный. Правда, теперь дочь есть — невестка моя. Ждать сына оттуда нелегко. Я в церковь хожу. И внуки не дают скучать. Я горжусь, что воспитала Илью настоящим патриотом своей Родины, заботливым сыном, любящим мужем и прекрасным отцом. Мужчиной с большой буквы.

Сергей, позывной Какос, служил срочную в 2004–2006 годах на центральном командном пункте ракетных войск стратегического назначения. Был мобилизован осенью 2022 года. Рассказывал о своей работе абсолютно без эмоций — говорит, они, эмоции, ушли в первые месяцы службы.

— Попал в комендантскую роту, я замполит. Наша задача — ставить блок-посты на освобожденных территориях. Был ранен, три месяца восстанавливался, вернулся в строй. Было ли страшно? Конечно, это нормальная реакция любого человека. Особенно когда по тебе танк работает.

В мирной жизни я был менеджером по продаже… пива. Место за мной держат, так что без работы на гражданке не останусь. Ну, а на позициях у нас сухой закон.

Земляки нас не забывают, если что просим — тут же присылают. Самое нужное сейчас — это генераторы и тепловые печки.

С Сергеем в центр приехали жена Елена, дочки Кристина и Полина.

— Я одна знала, что Сергея тяжело ранило. Никому не говорила, переживала молча. Рассказала уже, когда он сам смог ходить, говорить. Порывалась в госпиталь в Симферополь поехать, но туда же не пускают. Приехать, постоять под дверью и рыдать?! Мы по возможности всегда с ним на видеосвязи. Правительство региона нас поддерживает — дети на разные экскурсии ездят, обеспечили им бесплатное питание в школе, билеты на новогодние представления дали, маме Сергея помогли решить проблему с документами на дом.

Рядовой Николай, позывной Студент, родом из Суворова. Выглядит гораздо моложе своих лет:

— Мне 34 года, за всю жизнь я не пил и не курил — и всем советую так жить. Прозвище, которое мне дал в юности мой дедушка, стало моим позывным в армии. На срочной я был снайпером-разведчиком под Ковровом. Когда мобилизовали осенью 2022 года, получил квалификацию оператора БПЛА.

Со мной приехала моя жена Екатерина, сын 5 лет и дочь 4 годика. Так получилось, что последние два года я их больше по видеосвязи вижу.

Я 13 лет занимался каратэ. У меня коричневый пояс, на черный не успел сдать — получил повестку на срочную службу. Но я спорт не бросаю даже в зоне СВО. Мы там себе брусья сделали, турник, по возможности пробежки устраиваем.

Был ранен, локоть повредил — мы попали под дроны и минометный обстрел под Херсоном. Но восстановился, хотя и побаливает рука иногда.

— Детям сначала говорила, что папа уехал в командировку, — рассказывает Екатерина, супруга Николая. — А потом уже как-то само собой получилось, сейчас они знают, где работает папа. Часто передаем ему посылки с шоколадом, он его очень любит.

Юрий из Киреевского района приехал на вручение с сыном Данилой и родителями. Они втроем ждут Юрия, супруги у бойца нет, он вдовец.

— У меня позывной Ермак. У разведчиков не принято брать позывные по своей фамилии, поэтому я взял мамину. И имя известное значимое для России, и по рации позывной хорошо звучит. Я служу в разведроте. Мы идем впереди всех. Тяжело, не скрою. Особенно в первые месяцы военных действий. Очень тяжело терять товарищей. Да и сама война — другая. Никто ж не знал, как воевать с дронами, как ими управлять. Сейчас уже научились, но честно признаюсь, что молодым — мне то уже 37, можно сказать, ветеран, гораздо проще дается управление дронами. Они как будто в компьютерную игру играют. Я даже немножко завидую своим 20-летним сослуживцам, очень ловко они управляются.

Я благодарен за помощь и поддержку губернаторам Тульской области — Алексею Дюмину и Дмитрию Миляеву. Дмитрий Вячеславович радеет за свою область, за страну. Вот опять обещал помочь (Юрий после награждения лично обратился к губернатору — прим. авт), не скажу, чем. Но очень нужное оборудование для выполнения боевых задач.

Руководству завода, где я работал до мобилизации, тоже низкий поклон. У нас с предприятия ушло на СВО 8 человек. Всем помогли и с обмундированием, и, если что-то надо для боевых задач, тоже закупают и привозят. Да вообще все помогают, никто равнодушно не отмахивается. Администрация района недавно стройматериалы и бензопилы привезла.

У меня подрастает сын, ему уже 17, учится в щекинском колледже. Занимается спортом, готовится пойти в армию, когда исполнится 18. Моя смена. Спецназ или ВДВ его ждет.

Галина Евгеньевна, мама Юрия, призналась, что молится за сына каждый день.

— У нас в Меленино есть храм Казанской Божией матери. По субботам батюшка Дмитрий Броневицкий проводит специальную службу за здравие бойцов, за спасение Отчизны. Я с первых дней посылала ему посылки, сейчас уже попроще стало, все отлажено.

Сын такой человек, что за себя ничего не попросит — все для сослуживцев, для дела. Каждый отпуск выполнял какие-то наказы своих товарищей. Вот и сегодня к губернатору обратился, что-то ему надо для роты.

От редакции. Буквально на следующий день после награждения по поручению губернатора Дмитрия Миляева Юрию передали все необходимое для его роты.

— Для выполнения боевых задач нашей роте нужен был автомобиль и дрон-детектор. Все предоставили в максимально короткие сроки, в том числе автомобиль УАЗ-Патриот. Огромное спасибо жителям Тульской области и лично губернатору Дмитрию Миляеву.

Вручать награды бойцам приехал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Наша справка. Награда учреждена губернатором в июне 2024 года. Медаль «Доблесть и Слава» — выражение глубокого уважения к героям, выполняющим воинский долг в зоне специальной военной операции, знак благодарности бойцам за их каждодневный воинский труд. Медалью будут награждаться военнослужащие, в отношении которых поступили «Почетные письма на Родину», подписанные командиром воинской части.

— Традиция отправки таких писем существует с советских времён. «Почетное письмо на Родину» — это сообщение об образцовом выполнении воинского долга, о вкладе военнослужащего в общую Победу. Вы — самоотверженные парни, мужественные защитники нашей страны. Спасибо вам за вашу доблесть и силу духа. Тульская область гордится вами! Вы сражаетесь за мир для всех нас, а наш долг помогать вам всем, чем можем, и оберегать ваши семьи, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Он обратился к родным бойцов, чья поддержка, любовь, тёплые слова, молитвы помогают сейчас ребятам на передовой:

— Наш общий долг — знать и почитать своих героев. Особенно это важно для воспитания нашей молодёжи. Почётные письма на Родину должны направляться в школы, в трудовые коллективы, в музеи, чтобы о наших героях знали все и ставили их в пример. Хочу обратиться к детям бойцов. Когда вас спросят, кто ваш папа, отвечайте: «Герой!»

Напомним, что встреча проходила в Центре «Герой71», который оказывает комплексную поддержку действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий и их семьям по принципу одного окна — от подачи заявления до решения индивидуальных вопросов специалистами МФЦ, соцзащиты, центра занятости.