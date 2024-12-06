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Как будет работать музей-усадьба «Ясная Поляна» в новогодние праздники
Фото Алексея Пирязева.

Как будет работать музей-усадьба «Ясная Поляна» в новогодние праздники

Публикуем график работы.

В последние дни уходящего года, а также в период новогодних праздников режим работы музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и его филиалов будет изменен. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Усадьба «Ясная Поляна»

30 и 31 декабря 2024 года, 1, 2 и 7 января 2025 года заповедник и мемориальные здания будут закрыты для посещения, экскурсии проводиться не будут.

29 декабря 2024 года для посещения будут закрыты мемориальные здания, экскурсии проводиться не будут. В этот день можно прогуляться по территории заповедника, воспользовавшись аудиотуром «Прогулка по Ясной Поляне». Вход на территорию — с 9.00 до 16.00, находиться на территории можно до 17.00. Входные билеты (100 рублей) можно приобрести в кассе музея.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2025 года экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 14.40. С 14.50 до 15.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских). Билеты приобретаются в кассе музея. Вход на территорию заповедника в эти дни возможен с 9.00 до 16.00, находиться на территории можно до 17:00.

Козлова Засека

На ближайшей к Ясной Поляне железнодорожной станции Козлова Засека можно посетить историческое здание вокзала, связанное с поездками семьи Толстых и их гостей, а также осмотреть выставку «Железная дорога Льва Толстого».

График работы:

  • 29, 30 и 31 декабря 2024 года, 1, 2, и 7 января 2025 года — выходные дни;
  • 3, 4, 5, 6 и 8 января 2025 года с 9:30 до 16:30, экскурсии проводятся с 9:30 до 15:30.

«Л. Н. Т.»

В Музейном квартале Тулы в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» располагается интерактивная экспозиция «Мой адрес всегда: Тула».

График работы:

  • 29, 30 и 31 декабря 2024 года, 1 и 2 января 2025 года — выходные дни;
  • 3, 4, 6–8 января 2025 года с 11.00 до 19.00, 5 января — с 10.00 до 18.00.

Щекино (Ясенки)

Достопримечательностью историко-культурного комплекса на железнодорожной станции «Щекино» является стилизованный остановочный пункт станции Ясенки (это название станция носила до 1903 года) с билетной кассой и пассажирским вагоном конца XIX — начала XX века. В вагоне можно увидеть, в каких условиях путешествовали пассажиры первого, второго и третьего классов, посмотреть кинохронику о пребывании на станции Щекино Льва Толстого.

График работы:

  • 29, 30 и 31 декабря 2024 года, 1, 2, и 7 января 2025 года — выходные дни;
  • 3, 4, 5, 6 и 8 января 2025 года с 9.00 до 16.30, экскурсии проводятся с 9.30 до 15.30.

Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне

Туристы могут познакомиться с достопримечательностями старинного уездного города в рамках обзорной или тематической экскурсии. Экспозиция музея рассказывает об истории градостроительства и общественной жизни России XIX столетия, в том числе об опыте местного самоуправления после проведения земской реформы 1864 года. Также в музее проводятся мастер-классы.

График работы:

  • 30, 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года — выходные дни;
  • 2–8 января 2025 года с 9.00 до 17.00.

Малое Пирогово

В усадьбе посетителям предлагаются экскурсии по территории и усадебному дому, владелицами которого были младшая сестра Льва Толстого Мария Николаевна и дочь Мария Львовна.

График работы:

  • 29, 30 и 31 декабря 2024 года, 1, 2, и 7 января 2025 года — выходные дни;
  • 3, 4, 5, 6, 8 января 2025 года с 10.00 до 16.30, экскурсии проводятся с 10.00 до 15.30.

Никольское-Вяземское

Никольское-Вяземское — родовое имение семьи Толстых, принадлежавшее предкам писателя по отцовской линии. В усадебном доме размещена экспозиция, связанная с историей рода Толстых в контексте истории России. Территорию можно осмотреть с экскурсией «Никольское-Вяземское — родовое имение графов Толстых».

График работы:

  • 29, 30 и 31 декабря 2024 года, 1, 2, и 7 января 2025 года — выходные дни;
  • 3, 4, 5, 6, 8 января 2025 года с 9.00 до 16.00, экскурсии проводятся с 9.00 до 15.30.
Сюжет: Новый год-2025
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