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В Ясной Поляне студенты-актеры выступят с постановкой по Вампилову и Шварцу
Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

В Ясной Поляне студенты-актеры выступят с постановкой по Вампилову и Шварцу

14 и 15 декабря в яснополянском Доме культуры пройдут гастроли студентов Института культуры и искусств МГПУ.

Молодые актеры представят спектакль по произведениям русских писателей XX века «Расставания и встречи».

Автором постановки, которую покажут в Ясной Поляне, выступил мастер курса, актер и режиссер московского театра «Школа драматического искусства» Олег Малахов. Основой для сценария стали отрывки из самых известных пьес советского периода. Они написаны Александром Вампиловым, Евгением Шварцем, Людмилой Петрушевской и другими. Эти произведения в наше время можно по праву назвать классикой русской драматургии.

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Литература того времени очерчивает широкий круг острых социальных проблем, смотрит в самую глубь человеческой природы. Она ставит перед собой вопросы выбора, свободы личности, становления идеалов, ценности бытия, рассматривает взаимоотношения мужчины и женщины, отцов и детей. Эти же вопросы затрагиваются и в постановке.

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— Наш спектакль обладает притягательной атмосферой, в которую хочется погрузиться. В пьесах, которые составляют спектакль, много человеческих судеб, каждая из которых особенна и уникальна, и от этого их интересно играть и проживать снова и снова. А связывают все эти судьбы музыка и стихи Советского Союза, — говорит студент Иван Аладьев.

Герои «Расставаний и встреч» оказываются в критических ситуациях и сложных обстоятельствах. Им необходимо определиться в решении жизненно важных проблем, идти по выбранному пути, утверждать истину или отрекаться от нее. Каждый персонаж спектакля, пройдя через испытания, по-новому для себя открывает любовь, достоинство, свободу и красоту или, наоборот, предает эти идеалы.

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Начало в 18.00. 12+
 

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