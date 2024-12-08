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Два отеля Тульской области стали лауреатами премии Правительства РФ в области туризма

Два отеля Тульской области стали лауреатами премии Правительства РФ в области туризма

Среди лауреатов — «Ясно поле. Живая деревня» и глэмпинг-экосистема «Зеленая тропа».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премии Правительства России в области туризма за 2024 год. 

Ежегодно определяются десять лучших проектов по развитию внутреннего и въездного, а также социального туризма, туристской и гостиничной индустрии, инновационности и профессионального образования в области туризма, научному исследованию и по продвижению туристских продуктов, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма.

Размер премии составляет 1 млн рублей.

Впервые сразу два тульских проекта стали обладателями государственной награды. Уникальность «Ясно поле» в том, что на его территории в числе первых в мире отелей возведены несколько гостевых домов, напечатанных на строительном 3D-принтере. В 2022 году ему была предоставлена региональная мера поддержки по созданию модульных гостиниц, благодаря чему были построены 3 модуля.

Глэмпинг «Зеленая тропа» начал работу в 2018 году и является обладателем Гран-при премии Live OrganicAwards в номинации «Место силы», премии АРХИWOOD в категории «Малый объект» за одно из мест размещения, расположенных на его территории.

Ранее премии Правительства РФ в области туризма был удостоен Музей станка, расположенный в творческом индустриальном кластере «Октава».

 

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