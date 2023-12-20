Приюту «Континент+» пришлось вернуть в бюджет субсидию в 420 тысяч рублей

Фото из архива Myslo.

Средства поступили обратно в бюджет после вмешательства прокуратуры.

В ходе проверки исполнения бюджетного законодательства тульская природоохранная прокуратура обнаружила, что ООО «Континент+» незаконно получил из регионального бюджета субсидию в размере 420 тыс. рублей.

Средства приюту выделяли в рамках реализации регионального проекта «Государственная поддержка мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Тульской области»: к заявке на получение субсидии юридическим лицом были приложены документы, указывающие на нецелевое использование земельного участка, предназначенного для размещения приюта для животных.

Во исполнение требований акта прокурорского реагирования комитет ветеринарии Тульской области провел соответствующую претензионную работу. В настоящее время денежные средства возвращены в бюджет.

Ранее Myslo сообщал, что против приюта «Континент+» возбуждено два уголовных дела.