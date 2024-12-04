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СК упразднил следственные отделы по городу Алексину и межрайонный в Ясногорске

СК упразднил следственные отделы по городу Алексину и межрайонный в Ясногорске

В Следственном комитете прошла реорганизация.

С 4 декабря 2024 года в структуре следственного управления СК РФ по Тульской области упразднены следственный отдел по городу Алексину и Ясногорский межрайонный следственный отдел.

Вместо них создан Алексинский межрайонный следственный отдел, который будет обсуживать территории Алексинского, Ясногорского и Заокского районов Тульской области. 

Адрес следственного отдела: Тульская область, город Алексин, 1-й проезд Строителей, 2.

Руководитель Алексинского межрайонного следственного отдела — Виталий Николаевич Невесенко.

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