СК упразднил следственные отделы по городу Алексину и межрайонный в Ясногорске

С 4 декабря 2024 года в структуре следственного управления СК РФ по Тульской области упразднены следственный отдел по городу Алексину и Ясногорский межрайонный следственный отдел.



Вместо них создан Алексинский межрайонный следственный отдел, который будет обсуживать территории Алексинского, Ясногорского и Заокского районов Тульской области.

Адрес следственного отдела: Тульская область, город Алексин, 1-й проезд Строителей, 2.

Руководитель Алексинского межрайонного следственного отдела — Виталий Николаевич Невесенко.