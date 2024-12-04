Центральная Россия с четверга погрузится в зиму, а потом – температурные качели

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Холодный фронт, несущий ледяной скандинавский воздух, начал погружать Русскую равнину в зиму, рассказывают в центре погоды «Фобос». Уже завтра, 5 декабря, на Русской равнине начнет формироваться антициклон. В перспективе он захватит почти всю Европейскую Россию, за исключением южных широт, где аномально тепло.

В Центральной России похолодание в полной мере проявится уже в четверг. Успеет пройти небольшой снег, пока будет около 0°. А с четверга вероятность осадков сократится до минимума, температурный режим вернется в рамки декабрьского климата.

Но уже в выходные нас снова накроют поля снеговых туч, и вновь потеплеет до 0°.