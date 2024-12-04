5 и 6 декабря туляки смогут бесплатно проверить уровень «плохого» холестерина и узнать все об инсульте

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Где: г. Тула, ул. Советская, 47, ТРЦ Гостиный двор, атриум, 1-й этаж.

Когда: 5 и 6 декабря, с 10.00 до 15.00.

В рамках акции каждый желающий сможет быстро и бесплатно пройти оценку уровня «плохого» холестерина. Это можно будет сделать, сдав кровь из пальца прямо на месте проведения акции.



Рядом с пунктом забора крови будет установлен информационный стенд, с помощью которого можно узнать много фактов о нашем организме и о том, всегда ли холестерин — враг для здоровья и когда его повышенный уровень сигнализирует об опасности.



Повышенный уровень холестерина относят к «невидимым» заболеваниям, о которых человек часто не знает, пока не приходит «видимое»: в случае с холестерином — инфаркт миокарда и инсульт.



Сегодня во всем мире и в России сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности среди населения. По данным правительства Тульской области, в 2023 году в регионе было зарегистрировано более 5000 смертельных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых — ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт.



Екатерина Милова, директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ:

— Холестерин бывает как «плохим», так и «хорошим». Важно помнить, что уровень «плохого» нужно контролировать, поскольку именно он становится причиной большого количества сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта. Мы постоянно призываем людей следить за своим уровнем холестерина, чтобы вовремя заметить проблему и предпринять необходимые меры, а регулярная сдача крови является неотъемлемой частью этого процесса.