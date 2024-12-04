Где в Туле не будет света 5 декабря

Публикуем список адресов:
- ул. Лейтейзена, 12, 12б, 12в, 76, 78,
- ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-10, 11-21 (нечётн.),
- ул. Староникитская, 77,
- ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.),
- ул. Речная, 13-23 (нечётн.), 19-а,
- ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 27-а, 28-а, 28-б,
- ул. Шевченко, 63, 65,
- ул. Кудрявцевская, 75, 81-87 (нечётн.),
- ул. Бежковская, 42-86 (чётн.), 91-103 (нечётн.),
- ул. Высокая, 61-83 (нечётн.),
- 3-й Бежковский пр-д, 12-20 (чётн.), 7, 9, 11,
- 1-й Газовый пр-д, 43-55 (нечётн.),
- 2-й Бежковский пр-д, 3-13,
- ул. Сенежская, 1, 3,
- Епифанское шоссе, 112, 10, 68, 44, 58, 55,
- Новомосковское шоссе, 2, 9,
- ул. Рязанская, 9, 50, 52.