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Где в Туле не будет света 5 декабря

Где в Туле не будет света 5 декабря

Отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Лейтейзена, 12, 12б, 12в, 76, 78,
  • ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-10, 11-21 (нечётн.),
  • ул. Староникитская, 77,
  • ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Речная, 13-23 (нечётн.), 19-а,
  • ул.  Железнодорожная, 18-28, 1, 27-а, 28-а, 28-б,
  • ул. Шевченко, 63, 65,
  • ул. Кудрявцевская, 75, 81-87 (нечётн.),
  • ул. Бежковская, 42-86 (чётн.), 91-103 (нечётн.),
  • ул. Высокая, 61-83 (нечётн.),
  • 3-й Бежковский пр-д, 12-20 (чётн.), 7, 9, 11,
  • 1-й Газовый пр-д, 43-55 (нечётн.),
  • 2-й Бежковский пр-д, 3-13,
  • ул. Сенежская, 1, 3,
  • Епифанское шоссе, 112, 10, 68, 44, 58, 55,
  • Новомосковское шоссе, 2, 9,
  • ул. Рязанская, 9, 50, 52.

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