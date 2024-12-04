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В Киреевске мужчина захотел попасть на свидание в театр и остался без денег
Фото Алексея Пирязева

В Киреевске мужчина захотел попасть на свидание в театр и остался без денег

За последние сутки жители Тульской области сделали мошенников богаче на 2,5 млн рублей.

По информации пресс-службы областного УМВД, девять человек обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве. Одним из потерпевших стал 39-летний киреевчанин.

Он рассказал, что познакомился на одном из сайтов с девушкой. После короткой переписки общение продолжилось в «Телеграме». Собеседница предложила провести первое свидение в театре и прислала кавалеру ссылку для покупки билетов.

Тот послушно перешёл на фишинговый сайт и ввёл там реквизиты своей банковской карты, после чего со счёта незадачливого театрала исчезли без малого 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Полицейские в очередной раз напоминают тулякам о необходимости быть бдительными при общении с неизвестными лицами, не переходить по полученным от них ссылкам, не переводить деньги по номерам карт или телефонов, тщательно проверять информацию и не поддаваться на провокации. Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.

 

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