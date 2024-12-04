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Туляк не дождался свою мебель и отсудил у продавца больше 117 тысяч рублей
Фото Артёма Жильцова

Туляк не дождался свою мебель и отсудил у продавца больше 117 тысяч рублей

Интересы клиента в суде представляли сотрудники Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области защитило права потребителя, нарушенные ИП Овчинниковой Е. В. при выполнении работ по изготовлению мебели по договору.

Центральный районный суд Тулы взыскал с бизнесвумен неустойку за нарушение сроков исполнения работ по договору и отказ от удовлетворения законных требований потребителя в добровольном порядке.

Женщина обязана выплатить своему несостоявшемуся клиенту 117450 рублей, из которых 5000 рублей – компенсация морального вреда. Тульский областной суд поддержал это решение, оно вступило в законную силу.

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