Туляк не дождался свою мебель и отсудил у продавца больше 117 тысяч рублей

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Управление Роспотребнадзора по Тульской области защитило права потребителя, нарушенные ИП Овчинниковой Е. В. при выполнении работ по изготовлению мебели по договору.

Центральный районный суд Тулы взыскал с бизнесвумен неустойку за нарушение сроков исполнения работ по договору и отказ от удовлетворения законных требований потребителя в добровольном порядке.

Женщина обязана выплатить своему несостоявшемуся клиенту 117450 рублей, из которых 5000 рублей – компенсация морального вреда. Тульский областной суд поддержал это решение, оно вступило в законную силу.