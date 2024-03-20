Песни SHAMAN'а хотят включить в школьную программу

Фото Алексея Пирязева.

В частности, его творчество хотят изучать на уроках музыки.

Минпросвещения одобрило включение в школьную программу песен музыканта Ярослава Дронова, наиболее известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом сообщает издание Gazeta.ru.

Так, помимо творчества Дронова, в школьную программу уроков музыки включат песни Олега Газманова, группы «Любэ», а также других современных артистов-патриотов. С этой идеей выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

— Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало, — сказал парламентарий.

Он добавил, что теперь государству предстоит создать список патриотических исполнителей совместно с экспертами и родительскими организациями.