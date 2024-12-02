В центре Тулы на две недели введут ограничения для транспорта

Заместитель главы администрации города Елена Бирживая подписала распоряжение об организации движения транспортных средств во время проведения массовых мероприятий.

Согласно тексту документа, с 0.00 7 декабря до 21.59 21 декабря на ул. Жаворонкова (от ул. М. Тореза до пр-та Ленина), а также на парковочном пространстве рядом с домом № 83-Б по пр-ту Ленина и № 11 по ул. М. Тореза, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

На этих участках будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», машины нарушителей будут эвакуироваться на штрафстоянку.