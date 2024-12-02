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В 2024 году работать в Тульскую область приехали 780 врачей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В 2024 году работать в Тульскую область приехали 780 врачей

Губернатор Дмитрий Миляев принял участие в семинаре «Здравоохранение страны: сегодня и завтра» под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

На нем подвели итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» за 6 лет, обсудили повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями. Отдельное внимание было уделено привлечению медицинских кадров, профилактике заболеваний и новым нацпроектам, которые стартуют с 2025 года.

 Президент поставил задачу обеспечить рост продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Люди это самое главное в нашей стране. И мы должны добиться не только роста ожидаемой продолжительности жизни, а роста здоровой и активной жизни наших граждан. Этот приоритет мы заложили в новые нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Важно предотвратить заболевание, работать с гражданином до того, как ему понадобится сложное лечение, – сказала Татьяна Голикова. 

Дмитрий Миляев отметил, что правительство Тульской области уделяет особое внимание развитию здравоохранения. 

– За последние годы благодаря нацпроекту «Здравоохранение» построен новый онкоцентр, продолжается масштабное обновление поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Мы будем продолжать эту работу в рамках новых нацпроектов, объявленных президентом, – подчеркнул губернатор. 

В этом году  капитально отремонтировано 43 объекта, установлены 33 модульных конструкции. В больницы поступило поступили 48 единиц медоборудования и 56 автомобилей. В регионе действует целый комплекс мер поддержки медработников, который постоянно дополняется. 

Для привлечения медицинских кадров хорошо зарекомендовала себя практика предоставления служебного жилья, которое медики спустя 10 лет смогут оформить в собственность. В следующем году начнется  строительство дома для медиков в Ефремове. Действуют дополнительные выплаты для участковых педиатров и терапевтов, а также врачей и средних медработников старше 60 лет. Всего в этом году привлечено 780 врачей, в том числе 235 молодых специалистов. 

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вчера, в 21:21 −2
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