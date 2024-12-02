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Прокуратура защитила права жителей аварийного барака на ул. Р. Зорге
Фото: прокуратура Тульской области

Прокуратура защитила права жителей аварийного барака на ул. Р. Зорге

Городские чиновники незаконно сдвинули сроки расселения дома на целых два года.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. В 2017 году один из многоквартирных домов на ул. Р. Зорге был признан аварийным и подлежащим сносу.

Администрация обещала расселить всех жильцов до 31 декабря 2022 года, но затем незаконно продлила срок расселения до конца 2024 года. Выступая в защиту прав жильцов дома, прокуратура обратилась в суд, который признал эти действия незаконными.

Городские власти обязаны произвести отселение жильцов в течение трех месяцев с момента вступления судебного решения в силу. Исполнение  поставлено на контроль в прокуратуре района.

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Место
Тулаулица Рихарда Зорге

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