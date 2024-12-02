Прокуратура защитила права жителей аварийного барака на ул. Р. Зорге

Фото: прокуратура Тульской области

Городские чиновники незаконно сдвинули сроки расселения дома на целых два года.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. В 2017 году один из многоквартирных домов на ул. Р. Зорге был признан аварийным и подлежащим сносу.

Администрация обещала расселить всех жильцов до 31 декабря 2022 года, но затем незаконно продлила срок расселения до конца 2024 года. Выступая в защиту прав жильцов дома, прокуратура обратилась в суд, который признал эти действия незаконными.

Городские власти обязаны произвести отселение жильцов в течение трех месяцев с момента вступления судебного решения в силу. Исполнение поставлено на контроль в прокуратуре района.