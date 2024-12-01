Погода 2 декабря: в Туле пасмурно и около нуля

В понедельник, 2 декабря, в Тульской области будет облачно с прояснением. Преимущественно без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти 3-8 м/с.

Температура воздуха -3…+2°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.