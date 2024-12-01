Новогодний набор продуктов в России подорожал на 13%

Потребление свинины в России в 2024 году сократилось на 53%, спрос на картофель снизился на 33%, на третьем месте — чай, его стали меньше покупать на 30%. Сравнение идет с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Маркета». Всего аналитики изучили 150 млн чеков, выданных в розничных магазинах и других торговых точках России.

Кроме этого упали продажи курицы — на 17%, хлеба — на 15%, индейки — на 14%, кофе и сливочного масла — на 12%.

При этом вырос спрос на маргарин и яйца заметно вырос — на 10 и 9% соответственно.

Аналитики связывают падение спроса на отдельные товары заменой потребителями их более дешевыми. Рост цен отразился и на новогоднем столе. Набор продуктов для него обойдется в этом году на 13,5% — примерно в среднем по России в 9,1 тыс. рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС) за октябрь.

Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 кг курицы, 500 гр картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 гр помидоров и огурцов, 300 гр зелени), закусок (800 гр разных солений, 400 гр сыра, по 300 гр мясо-копченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 гр лимонов) и 800-граммовый торт. Среди напитков — бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.

Аналогичная корзина в прошлом году обошлась бы в 8 050 рублей.