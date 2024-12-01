В Тульской области вновь сформирована 91-я отдельная мобильная бригада МТО ВДВ

91-я бригада выполняет задачи по ремонту вооружения и военной техники, заправке техники горючем, подвозу материальных средств, созданию пунктов питания на базе мобильных комплексов, а также банно-прачечных комбинатов и полевых заправочных пунктов.

«Вы всегда там, где нужны особая боевая выучка и отличная физическая подготовка. Вы готовы чётко и профессионально выполнить любую поставленную задачу. Мы гордимся тем, что военнослужащие 91-й отдельной мобильной бригады материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск с честью выполняют свой воинский долг в наше неспокойное время. Обретение боевого знамени воинской частью во все времена было знаковым событием, отражающим зрелость воинского коллектива и признание его возможностей по решению возложенных на него задач!» - сказал заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков.

Он пожелал бойцам новых побед, крепкого здоровья и благополучия.