Туляков приглашают проверить свой ВИЧ-статус

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) в ТулГУ прошла профилактическая акция #СТОПВИЧСПИД.

Врачи Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями провели лекцию для студентов университета, где рассказали о важности регулярного тестирования на ВИЧ и гепатит С, а также о методах профилактики и лечения.

Студенты получили информацию о том, как вирусы влияют на здоровье человека, а также о современных подходах к их диагностике и терапии.

После лекции все желающие смогли пройти анонимное тестирование на ВИЧ и гепатит С. Тестирование проводилось с использованием современных методов, которые позволяют получить результаты всего из одной капли крови в течение пяти минут. Около 60 студентов ТулГУ узнали свой ВИЧ-статус.

Врач-методист Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Анна Логвина:

— Подобные инициативы повышают уровень информированности о ВИЧ и других инфекционных заболеваний, а также способствуют формированию ответственного отношения молодежи к своему здоровью.

Проверить свой ВИЧ-статус можно по следующим адресам:

29 ноября, с 17.00 до 20.00 — ТРЦ «Гостиный двор» (Тула, ул. Советская, 47); Тульский Центр СПИД (Тула, ул. Набережная Дрейера, 14).

В Центре СПИД работает «телефон доверия»: +7 (950) 925-91-37. Прием звонков с 8.00 до 18.00 — с понедельника по пятницу; с 8.00 до 15.00 — в субботу.