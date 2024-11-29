Где в Туле будут работать катки, хоккейные коробки и ледовые площадки

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Всего в списке 24 позиции. Они будут функционировать во всех пяти округах. Публикуем адреса.

В зимний период 2024-2025 г. катки, хоккейные коробки и ледовые площадки будут работать в Зареченском, Привокзальном, Пролетарском, Советском и Центральном территориальных округах.

Ледовый стадион «Заречье» на ул. М. Горького, 14, открыт для катания с 16 ноября.

График работы: в будни – с 18.00 до 22.00, в выходные – суббота с 12.00 до 22.00; воскресенье с 11.00 до 22.00.

«Губернский каток» на пл. Ленина начнет работу 20 декабря. В этом году будет функционировать 2 ледовые площадки (одна для детского катания).

График работы катка – с 10.00 до 22.00. Записаться на сеансы катания можно будет путем онлайн-бронирования либо приобретением бесплатных билетов в пункте проката за час до сеанса. Все желающие смогут бесплатно воспользоваться сервисом проката коньков и «ледовых-помощников».