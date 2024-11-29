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Где в Туле будут работать катки, хоккейные коробки и ледовые площадки
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Где в Туле будут работать катки, хоккейные коробки и ледовые площадки

Всего в списке 24 позиции. Они будут функционировать во всех пяти округах. Публикуем адреса.

В зимний период 2024-2025 г. катки, хоккейные коробки и ледовые площадки будут работать в Зареченском, Привокзальном, Пролетарском, Советском и Центральном территориальных округах.

Ледовый стадион «Заречье» на ул. М. Горького, 14, открыт для катания с 16 ноября.

График работы: в будни – с 18.00 до 22.00, в выходные – суббота с 12.00 до 22.00; воскресенье с 11.00 до 22.00.

«Губернский каток» на пл. Ленина начнет работу 20 декабря. В этом году будет функционировать 2 ледовые площадки (одна для детского катания).

График работы катка – с 10.00 до 22.00. Записаться на сеансы катания можно будет путем онлайн-бронирования либо приобретением бесплатных билетов в пункте проката за час до сеанса. Все желающие смогут бесплатно воспользоваться сервисом проката коньков и «ледовых-помощников».

Зареченский территориальный округ

Наименование

Адрес 

Каток

 

ул. М. Горького, 14-20*

Хоккейная коробка

Комсомольский парк культуры и отдыха

Хоккейная коробка

пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9

Хоккейная коробка

 

с. Хрущево, ул. Прудная

Хоккейная коробка

пос. Рождественский, ул. Лесная

Каток

пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, д. 2-А

Хоккейная коробка

пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 21а

 

Привокзальный территориальный округ

Наименование

Адрес 

Хоккейная коробка

ул. Седова, 27

 

Хоккейная коробка

п. Рассвет, 35

 

Хоккейная коробка

п. Косая Гора, ул. Г. Горшкова, 15

Хоккейная коробка

П. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 34

Хоккейная коробка

Платоновский парк

 

 

Пролетарский территориальный округ

Наименование

Адрес 

Хоккейная коробка

ул. Металлургов, 22

 

Хоккейная коробка

ул. Бондаренко, 23

 

Хоккейная коробка

ул. Приупская, д. 3

 

Хоккейная коробка

ул. Пролетарская, 36

 

Каток

ул. Кутузова, д. 131 Пролетарский парк

 

Советский территориальный округ

Наименование

Адрес 

Хоккейная коробка

г. Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова, корп. 6 (база проката)

Каток

г. Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова, корп. 6 (Массовое поле)

Хоккейная коробка

ул. Гоголевская, д. 94 / Пушкинская д. 57

 

Центральный территориальный округ

Наименование

Адрес 

Хоккейная коробка

Казанская набережная

 

Губернский каток**

Площадь Ленина (2 объекта)

Хоккейная коробка

ул. Новомосковская, д. 7

 

Хоккейная коробка

пос. Петелино (стадион)

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