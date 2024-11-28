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Андрей Дубровский: «Будут исполнены все социальные обязательства»

Андрей Дубровский: «Будут исполнены все социальные обязательства»

На заседании областной Думы в первом чтении принят законопроект «О бюджете Тульской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Доходы бюджета Тульской области на 2025 год прогнозируются в объеме 125 721,0 млн рублей, на 2026 год — 135 655,9 млн рублей, на 2027 год — 148 021,7 млн рублей.

Расходы бюджета Тульской области на 2025 год предусматриваются в объеме 132 289,9 млн рублей, на 2026 и 2027 годы — 134 452,6 млн рублей и 142 276,8 млн рублей, соответственно.

Дефицит бюджета Тульской области на 2025 год запланирован в объеме 6568,9 млн рублей, или 5,4 процента от объема доходов бюджета Тульской области без учета безвозмездных перечислений.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский напомнил, что ко второму чтению законопроекта возможны поправки, связанные с федеральным финансированием.

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— Это укрепит позиции региона. Но уже сегодня мы уверены, что будут исполнены все социальные обязательства. Получат поддержку семьи с детьми, инвалиды, пожилые граждане, участники СВО, — отметил Андрей Владимирович. — Большое внимание уделено муниципалитетам. ЖКХ, благоустройство, культура, спорт — по всем этим направлениям будет работать программа «Наш район». Теперь задача депутатского корпуса совместно с правительством региона подготовить итоговый документ, который будет принят в качестве закона.

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