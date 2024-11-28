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Тульский городской портал Myslo.ru стал победителем ХVI Всероссийского конкурса «СМИротворец»
Фото Владимира Соколова, пресс-служба конкурса «СМИротворец».

Тульский городской портал Myslo.ru стал победителем ХVI Всероссийского конкурса «СМИротворец»

Торжественная церемония награждения прошла в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе.

Жюри прочитало и посмотрело около 13 тысяч работ в разных номинациях. Финалистами конкурса в этом году стали 34 СМИ и блога, признанные лучшими среди 1210 участников. И в итоге у нас — третье место в номинации «Интернет». Жюри конкурса оценило статью «Этно-коллектив Runa Project: „От фольклора сердечко ёкает — культурный код никто не отменял!“ 

Награду автору статьи, шеф-редактору еженедельника «Слобода» Ларисе Тимофеевой вручил Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

Председатель оргкомитета, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге:

Маргарита Лянге

— Мы прошли длинный путь, 16 лет — это большой срок для конкурса. И останавливаться не собираемся. «СМИротворец» идет в ногу со временем, как летописец, фиксирует изменения в обществе и в медиапространстве, и меняется сам. Появляются новые номинации, растет число единомышленников — журналистов, увлеченных этнической темой, умеющих подавать ее взвешенно, грамотно, профессионально. Наш конкурс продолжается.

Конкурс «СМИротворец-2024» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводит Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

Трансляцию церемонии можно посмотреть на канале «Национальный акцент» и портале «Культура РФ».

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