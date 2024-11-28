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Депутаты областной Думы поддержали увеличение размера выплат опекунам и приемным родителям

Депутаты областной Думы поддержали увеличение размера выплат опекунам и приемным родителям

Областная Дума приняла Закон «О внесении изменений в статью 25 Закона Тульской области «О защите прав ребенка».

Утверждены новые размеры ежемесячной выплаты денежных средств опекуну (попечителю) и приемному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из норм материального обеспечения указанной категории детей. С 1 января 2025 года эти суммы ощутимо повышаются. Они составят, в зависимости от возраста детей: от 0 до 6 месяцев — 20 678 рублей 57 копеек; от 6 до 12 месяцев — 31 035 рублей 83 копейки; от 12 до 18 месяцев — 21 089 рублей 56 копеек; от 18 месяцев до 2 лет — 20 390 рублей 82 копейки; от 2 до 3 лет — 19 549 рублей 89 копеек; от 3 до 7 лет — 21 466 рублей 70 копеек; от 7 до 11 лет — 27 213 рублей 31 копейка; от 11 до 18 лет — 29 112 рублей 4 копейки.

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В текущем году ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к примеру, для малышей от рождения до 6 месяцев составляет 12 227 рублей 53 копейки; от 6 до 12 месяцев — 17 749 рублей 93 копейки; от 12 до 18 месяцев — 14 037 рублей 92 копейки. Таким образом, в следующем году размер данного вида материальной помощи семьям с детьми существенно увеличивается.

— Увеличение серьезное и самое главное — в проекте областного бюджета на следующий год предусмотрены необходимые средства, — отметила председатель комитета облдумы по социальной политике Ольга Слюсарева. — Поддержка семей с детьми всегда в центре нашего внимания. Мы стараемся искать наиболее эффективные и необходимые варианты оказания помощи. Это особенно важно сейчас, в Год семьи, но и в дальнейшем мы будем продолжать работу в этом направлении, чтобы граждане знали и чувствовали, что о них заботятся и их поддерживают.

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