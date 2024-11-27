До начала декабря в Центральной России ожидается «еврозима»

Фото Алексея Пирязева.

В ближайшие дни погода примет характер «еврозимы»: до конца месяца по ночам морозы будут небольшими, около 0…−3°, а днём температура ожидается немного выше нулевой отметки.

— При этом даже на фоне повышенного атмосферного давления, а показания барометров до конца недели будут выше нормы и к субботе постепенно достигнут отметки в 760 мм рт. ст., погода будет облачная и сырая. До пятницы ежедневно есть вероятность небольших осадков в виде слабого снега и мокрого снег. В общем типичная «еврозима» — пасмурная, влажная и оттепельная, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

Такой температурный фон сохранится в Центральной России в первые 2–3 дня декабря. А затем, по предварительным прогнозам, в регион вернется погода с температурным фоном, близким к норме. Снегопадов, которые смогут заметно обновить снежный покров, пока не прогнозируется.