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Погода в Туле 28 ноября: оттепель и небольшой снег
Фото Дмитрия Дзюбина.

Погода в Туле 28 ноября: оттепель и небольшой снег

Синоптики обещают умеренный переменный ветер.

В четверг в регионе будет облачно с прояснением. Ожидается снег (до 2 мм за сутки). Местами гололедица, ветер переменный, до семи метров в секунду.

Температура ночью — от -5 до нуля, днём — от -2 до +3. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

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