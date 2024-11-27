Погода в Туле 28 ноября: оттепель и небольшой снег

Фото Дмитрия Дзюбина.

В четверг в регионе будет облачно с прояснением. Ожидается снег (до 2 мм за сутки). Местами гололедица, ветер переменный, до семи метров в секунду.

Температура ночью — от -5 до нуля, днём — от -2 до +3. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.