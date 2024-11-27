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В тульском УМВД открыты вакансии полицейских-кинологов

В тульском УМВД открыты вакансии полицейских-кинологов

Хотите обрести верного четвероного друга и вместе с ним приносить пользу обществу? Вам сюда!

Центр кинологической службы УМВД России по Тульской области приглашает соискателей на должности полицейских-кинологов.

Ответы на все интересующие вопросы можно получить по адресу: Тула, пр-д Тимирязева, д. 9 или по телефону: 8(4872)32-37-28.

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