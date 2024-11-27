В ночь на 29 ноября Землю накроет сильная магнитная буря

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Пик солнечных вспышек прогнозируют на 12 ночи и 6 утра.

В ночь на 29 ноября ожидается магнитная буря среднего класса — G2. Такой прогноз дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Буря продлится до вечера пятницы.

Напомним, магнитные бури могут вызывать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке, особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Медики рекомендуют такие меры предосторожности во время магнитной бури: