За неделю почти 4000 туляков подхватили ОРВИ

Фото Алексея Пирязева

По данным Роспотребнадзора, эпидемические пороги в регионе не превышены.

Ситуацию по гриппу и ОРВИ в Тульской области специалисты называют благополучной. За прошедшую неделю зарегистрировано 3990 случаев ОРВИ, по данным лабораторного мониторинга в области отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

В регионе завершается прививочная кампания против гриппа. Уже привито 701637 человек, из них – 128923 ребенка и 575034 взрослых.

Помните: оптимальный срок вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. Сделайте прививку, защитите себя и своих близких от серьезного заболевания!