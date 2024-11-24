Погода 25 ноября: в Туле без осадков и около нуля

Ветер переменный, не более 8 м/с

В понедельник в Тульской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха -4…+1°С. Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.