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Погода 25 ноября: в Туле без осадков и около нуля

Погода 25 ноября: в Туле без осадков и около нуля

Ветер переменный, не более 8 м/с

В понедельник в Тульской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха -4…+1°С. Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст. 

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