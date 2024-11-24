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Куда звонить в случае отключения электроэнергии?

Куда звонить в случае отключения электроэнергии?

Во всех муниципалитетах работают горячие линии.

Правительство Тульской области подготовило список телефонов горячих линий, куда можно сообщить о последствиях неблагоприятных погодных условий

1. МО г. Алексин - 8 (48753) 4-18-49, 8-991-414-54-94;

2. Арсеньевский район - 8 (48733) 2-14-10;

3. Белевский район - 8 (48742) 4-20-12;

4. Богородицкий район - 8 (48761) 2-34-45, 8-991-528-11-22;

5. Веневский район - 8 (48745) 2-39-18;

6. Воловский район - 8 (48768) 2-18-81, 8-902-695-96-88;

7. МО г. Донской - 8 (48746) 5-96-06;

8. Дубенский район - 8 (48732) 2-12-82;

9. МО г. Ефремов - 8 (48741) 6-09-11;

10. Заокский район - 8 (48734) 2-81-72, 8-920-770-03-39;

11. Каменский район - 8 (48744) 2-16-58;

12. Кимовский район - 8 (48735) 5-25-70, 8-991-354-27-61;

13. Киреевский район - 8 (48754) 6-11-24, 8-963-223-21-97;

14. Куркинский район - 8 (48743) 5-12-33;

15. МО г. Новомосковск - 8 (48762) 3-43-49;

16. рабочий поселок Новогуровский - 8 (48753) 7-92-17;

17. Одоевский район - 8 (48736) 4-10-52;

18. Плавский район - 8 (48752) 2-14-48

19. рабочий поселок Славный - 8 (48733) 5-45-65;

20. Суворовский район - 8 (48763) 2-48-59;

21. Тепло-Огаревский район - 8 (48755) 2-12-91;

22. МО г. Тула - 8 (4872) 47-20-37, 8 (4872) 47-20-34, 8 (4872) 47-20-37, 8-906-530-99-11, 8-953-966-71-12;

23. Узловский район - 8 (48731) 6-36-05, 8-905-111-90-30;

24. Чернский район - 8 (48756) 2-14-30, 8-903-037-54-52;

25. Щекинский район - 8 (48751) 5-66-56, 8-910-550-50-74;

26. Ясногорский район - 8 (48756) 2-15-62.

Напомним, в регионе продолжают устранять последствия неблагоприятных условий, которые произошли на этой неделе. Ситуация находится на личном контроле губернатора Дмитрия Миляева.

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