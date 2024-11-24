В Туле наградили лучших футболистов, ветеранов и тренеров сезона 2024

24 ноября в Городском концертном зале Тулы состоялась церемония чествования победителей и призеров областных соревнований по футболу сезона 2024, а также лучших игроков и тренеров.

В торжественном мероприятии принял участие министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить достижения наших спортсменов! Этот сезон был полон ярких моментов, напряженных матчей и важных побед! Хочу отметить, что успех команды – это результат не только проявления таланта, упорных тренировок игроков, но и слаженной работы тренерского штаба и поддержки болельщиков! Желаю вам дальнейших успехов, пусть игра всегда приносит радость!» - сказал Михаил Трунов.

Победителей и призеров определили в первенстве среди детских команд, областном этапе Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», первенстве среди юношеских команд, первенстве среди ветеранов, чемпионате Тульской области среди мужских команд.

Награды получили более 600 представителей футбольного сообщества.

Для гостей и участников мероприятия была организована праздничная программа.