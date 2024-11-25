Фото «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ».

Волонтеры нашли его в очень запущенном состоянии.

Характер у Петровича неплохой, общительный, спокойный, неагрессивный, но может и укусить, если испугается, сообщает «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ».

Еноту ищут ответственных хозяев. Туляков предупреждают, что енот — не кошка или собачка, это сложное животное, он всегда будет немного «диким» и неудобным. Содержание — или в тёплом вольере, или дома в отдельной комнате.

«В пару отдадим только с условием кастрации. В компании со вторым самцом может не ужиться, но попробовать можно. Желательно Тула, чтобы мы могли познакомиться с условиями содержания», — отметила Табрис Янгчен.